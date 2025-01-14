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Есипов: если весной «Спартак» будет играть так, как в концовке 2024-го, — станет чемпионом

Есипов: если весной «Спартак» будет играть так, как в концовке 2024-го, — станет чемпионом
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Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов высказался о клубах РПЛ.

«У нас есть топ-команды — «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», «Динамо». Есть клубы поменьше — типа «Ростова», Самары, Махачкалы, «Акрона». Но все играют нестабильно, даже «Зенит». Одно время «Локо» так заиграл, что все заговорили, что это чуть ли не будущие чемпионы. А потом — раз — провал. Потом «Динамо» — провал. «Краснодар» — провал. ЦСКА тоже — вверх-вниз. Хотя бы радует, что есть семь команд, которые конкурируют за медали. В последнее время понравился «Спартак», хотя я за него ещё со времён «Ротора» не болею. Это же наш главный соперник был. Но признаю: в последних турах года на «Спартак» было любо-дорого смотреть. Если будут весной играть так, как в концовке 2024 года, — станут чемпионами», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Второе место занимает «Зенит», также набрав 39 очков. Замыкает лидирующую тройку «Спартак», на счету которого 37 очков.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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