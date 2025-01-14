Соболев опубликовал пост, посвящённый возвращению «Зенита» из отпуска

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал пост, посвящённый возвращению петербургской команды из отпуска.

«Работа», — подписал публикацию Соболев.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 6 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: