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«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Фламенго» Уэсли

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Фламенго» Уэсли
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Петербургский «Зенит» находится в поиске усиления позиции правого защитника.

Как сообщает журналист Александр Дорский в новом выпуске шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат», сине-бело-голубые проявляют интерес к футболисту «Фламенго» Уэсли. В данный момент переговоры между сторонами не продвигаются из-за высоких запросов бразильцев.

Действующее соглашение Уэсли с «Фламенго» рассчитано до конца 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).

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