Стало известно, почему сорвался переход форварда «Интернасьонала» в «Краснодар»

Нападающий «Интернасьонала» Уэсли не перейдёт в «Краснодар».

Как сообщает журналист Паулу Нуньес в соцсетях, Уэсли отказался ехать в «Краснодар» из-за СВО и желания играть в международных турнирах. Отмечается, что близкие бразильского игрока посоветовали ему остаться в Бразилии даже несмотря на значительное повышение по зарплате в России

В 2024 году Уэсли принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.