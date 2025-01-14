«Наполи» вступил в официальные переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Гарначо

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может продолжить карьеру в «Наполи».

Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, неаполитанский клуб уже предложил «красным дьяволам» за футболиста € 40 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов. Манкунианцы хотят заработать порядка € 70 млн, но цена может снизиться.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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