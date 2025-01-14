Виллиан Роша: ЦСКА ещё не сказал последнего слова в этом сезоне

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о турнирном положении красно-синих в нынешнем сезоне РПЛ.

«Когда я только перешёл в ЦСКА, то сказал: это великий клуб, который ежегодно должен бороться за титулы. Могу повторить эти слова и сейчас. Мы знаем, что чемпионат России – достаточно сложный турнир. Ситуация у нас непростая, но в оставшихся турах, считаю, поправимая. За зимнюю подготовку нужно подправить кое-какие моменты. Не сомневаюсь, что возобновление официальных матчей мы встретим в оптимальном состоянии. ЦСКА еще не сказал последнего слова в этом сезоне», — приводит слова Роши Bobsoccer.

В нынешнем сезоне Роша принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

ЦСКА располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 31 очко по итогам 18 туров.