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Виллиан Роша: ЦСКА ещё не сказал последнего слова в этом сезоне

Виллиан Роша: ЦСКА ещё не сказал последнего слова в этом сезоне
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о турнирном положении красно-синих в нынешнем сезоне РПЛ.

«Когда я только перешёл в ЦСКА, то сказал: это великий клуб, который ежегодно должен бороться за титулы. Могу повторить эти слова и сейчас. Мы знаем, что чемпионат России – достаточно сложный турнир. Ситуация у нас непростая, но в оставшихся турах, считаю, поправимая. За зимнюю подготовку нужно подправить кое-какие моменты. Не сомневаюсь, что возобновление официальных матчей мы встретим в оптимальном состоянии. ЦСКА еще не сказал последнего слова в этом сезоне», — приводит слова Роши Bobsoccer.

В нынешнем сезоне Роша принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

ЦСКА располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 31 очко по итогам 18 туров.

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