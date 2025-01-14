Валерий Есипов: удивился, что Слуцкий сразу Веретенникова в Китай не забрал

Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов высказался о вхождении бывшего тренера волгоградской команды Олега Веретенникова в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

«Я удивился, что Слуцкий его сразу с собой в Китай не забрал. Они же вместе трудились в «Рубине». Наверное, были какие-то договорённости. А сейчас один из Березуцких уехал в Азербайджан, и Веретенников его заменил. Только рад за него. Это же хорошо, когда всё время работаешь. А тут — зарубежье, большая страна, клуб-лидер», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Веретенников вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого 7 января. Ранее специалист трудился в системах «Краснодара», «Кубани» и волгоградского «Ротора», с 2020 по 2022 год входил в состав тренерского штаба казанского «Рубина», где работал под руководством будущего главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.