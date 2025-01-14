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Гвардиола объяснил отказ от предложения руководства «Ман Сити» подписать новичков летом

Гвардиола объяснил отказ от предложения руководства «Ман Сити» подписать новичков летом
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что летом отказался от предложения руководства купить новых игроков, о чём теперь сожалеет.

«Я сказал летом, что не хочу никого покупать, о чём теперь сожалею. Я думал, что смогу с ребятами, которые были в том сезоне, снова взять чемпионат. Но, увы, после травм в начале сезона, думаю, стоило летом подумать о покупках игроков», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Напомним, ранее стало известно, что в это январское трансферное окно «горожане» заинтересованы в трансфере защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова и нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша.

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