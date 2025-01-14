Хамес Родригес покинул «Райо Вальекано» и перешёл в новый клуб

«Райо Вальекано» достиг договорённости с мексиканским «Леоном» о бесплатном переходе в клуб 33-летнего колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает официальный сайт испанской команды.

Ранее сообщалось, что футболист разорвал контракт с «Райо» и покинул команду в качестве свободного агента.

Напомним, игрок перешёл в «Райо Вальекано» в начале текущего сезона. В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах в составе испанского клуба во всех турнирах и отметился одной результативной передачей, проведя на поле в общей сложности 205 минут.

Ранее Хамес выступал за «Реал», «Баварию» и другие клубы.

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