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«Барселона» установила уникальное достижение за всю историю «эль класико» с «Реалом»

«Барселона» установила уникальное достижение за всю историю «эль класико» с «Реалом»
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В воскресенье, 12 января, состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Команды играли на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 5:2 и установила уникальное достижение в истории противостояния со «сливочными», сообщает Opta Sport.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

Это первый раз в истории «эль класико», когда «Барселона» забила четыре гола и более в двух матчах подряд. В предыдущем матче с «Реалом» команда Флика одержала победу со счётом 4:0 в 11-м туре Ла Лиги.

В последний раз одной из команд удалось сделать это в 1963 году, тогда «Реал» дважды подряд обыграл «Барселону» (5:1, 4:0).

Почему «Барселона» — больше, чем клуб

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