«Барселона» установила уникальное достижение за всю историю «эль класико» с «Реалом»

В воскресенье, 12 января, состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Команды играли на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 5:2 и установила уникальное достижение в истории противостояния со «сливочными», сообщает Opta Sport.

Это первый раз в истории «эль класико», когда «Барселона» забила четыре гола и более в двух матчах подряд. В предыдущем матче с «Реалом» команда Флика одержала победу со счётом 4:0 в 11-м туре Ла Лиги.

В последний раз одной из команд удалось сделать это в 1963 году, тогда «Реал» дважды подряд обыграл «Барселону» (5:1, 4:0).

Почему «Барселона» — больше, чем клуб