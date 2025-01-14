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Защитник «Челси» может покинуть клуб уже в этом месяце

Защитник «Челси» может покинуть клуб уже в этом месяце
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Французский центральный защитник «Челси» Аксель Дисаси не сыграет в матче 21-го тура АПЛ с «Борнмутом» из-за январских трансферных переговоров. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист может покинуть команду уже в текущем месяце. Отмечается, что, скорее всего, француз уйдёт из клуба на правах аренды с возможностью выкупа.

Напомним, Дисаси пополнил состав «Челси» в августе 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость французского защитника, по информации портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.

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