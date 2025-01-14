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«Лацио» уволил орнитолога после скандала с публикацией интимных фото

«Лацио» уволил орнитолога после скандала с публикацией интимных фото
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Руководство итальянского «Лацио» уволило орнитолога клуба Хуана Бернабе из-за публикации интимных фотографий в социальных сетях. Бернабе работал в клубе с 2010 года, отвечая за запуск канадского орла на стадионе перед каждой домашней игрой команды, сообщает издание talkSPORT.

По сведениям источника, Хуан Бернабе опубликовал в сети фотографии своих гениталий после коррекционной операции. Ранее он потерял одно яичко из-за несчастного случая в молодом возрасте, и недавно ему провели хирургическое вмешательство для установления протеза.

Этой ситуацией Бернабе решил поделиться в социальных сетях, что вызвало широкий резонанс.

Клуб резко осудил поведение работника и решил расторгнуть с ним контракт. В заявлении «Лацио» подчеркнули, что такие действия противоречат ценностям команды.

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