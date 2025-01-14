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«Ман Сити» согласовал с «Палмейрасом» переход 18-летнего защитника за € 40 млн — Романо

«Ман Сити» согласовал с «Палмейрасом» переход 18-летнего защитника за € 40 млн — Романо
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18-летний бразильский защитник «Палмейраса» Витор Рейс вскоре станет игроком «Манчестер Сити».

По информации известного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, клубы уже согласовали трансфер и для его завершения осталось уладить только формальности. «Манчестер Сити» заплатит бразильской команде за Витора € 40 млн.

Источник также сообщает, что руководство «горожан» настаивает на немедленном переезде игрока в свой стан уже в текущее окно.

Рейс играет на позиции центрального защитника и является воспитанником академии «Палмейраса». Всего в составе основной команды молодой защитник провёл 22 матча, в которых забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 14 млн.

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