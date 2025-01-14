Бруну Фернандеш высказался о начале работы Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что вся команда понимает, что у главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима есть своё видение игры, поэтому игрокам нужно верить в то, что они делают.

«Очень легко, когда ты не добиваешься результатов, начать терять веру во всё, что ты делаешь, но я думаю, что именно вера была одной из вещей, которые были у нас как у команды. Мы понимали то, что мы делаем, и то, куда мы хотим прийти как команда, куда хочет привести нас тренерский штаб.

Знаете, каждый раз, когда вы проигрываете или что-то идёт не так, у всех есть своё мнение о том, что нужно делать по-другому. Но, очевидно, у тренера есть своё представление, и мы это понимаем», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

Напомним, по итогам 20 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице.