Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш высказался о начале работы Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш высказался о начале работы Аморима в «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что вся команда понимает, что у главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима есть своё видение игры, поэтому игрокам нужно верить в то, что они делают.

«Очень легко, когда ты не добиваешься результатов, начать терять веру во всё, что ты делаешь, но я думаю, что именно вера была одной из вещей, которые были у нас как у команды. Мы понимали то, что мы делаем, и то, куда мы хотим прийти как команда, куда хочет привести нас тренерский штаб.

Знаете, каждый раз, когда вы проигрываете или что-то идёт не так, у всех есть своё мнение о том, что нужно делать по-другому. Но, очевидно, у тренера есть своё представление, и мы это понимаем», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

Напомним, по итогам 20 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Бруну Фернандеш: если мы так играем с «Ливерпулем», то почему не можем с другими?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android