В Испании сообщили о кардинальном решении президента «Реала» после разгрома от «Барселоны»
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В воскресенье, 12 января, прошёл финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились «Реал» и «Барселона». Мадридский клуб потерпел разгромное поражение со счётом 2:5, что повлекло определённые последствия, сообщает Defensa Central.
Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5' 1:1 Ямаль – 22' 1:2 Левандовски – 36' 1:3 Рафинья – 39' 1:4 Бальде – 45+10' 1:5 Рафинья – 48' 2:5 Родриго – 60'
Удаления: нет / Щенсны – 56'
Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес остался очень разочарован игрой Лукаса Васкеса на правом фланге обороны. Функционер после этого матча окончательно решил, что не будет продлевать контракт с Васкесом и сделает всё возможное, чтобы подписать звезду «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.
Напомним, в этом сезоне Васкес провёл за «Реал» во всех турнирах 25 матчей, забил два гола и сделал три ассиста.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века
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