В Испании сообщили о кардинальном решении президента «Реала» после разгрома от «Барселоны»

В воскресенье, 12 января, прошёл финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились «Реал» и «Барселона». Мадридский клуб потерпел разгромное поражение со счётом 2:5, что повлекло определённые последствия, сообщает Defensa Central.

Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес остался очень разочарован игрой Лукаса Васкеса на правом фланге обороны. Функционер после этого матча окончательно решил, что не будет продлевать контракт с Васкесом и сделает всё возможное, чтобы подписать звезду «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

Напомним, в этом сезоне Васкес провёл за «Реал» во всех турнирах 25 матчей, забил два гола и сделал три ассиста.

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