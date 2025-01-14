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«ПСЖ» согласовал переход Хвичи, Калинская снялась с Australian Open. Главное к утру

Французский «Пари Сен-Жермен» согласовал переход грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, российская теннисистка Анна Калинская снялась с Australian Open — 2025, нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин выбыл на длительное время из-за травмы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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