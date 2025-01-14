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14 января главные новости спорта, хоккей, футбол, НХЛ, теннис, Australian Open

«ПСЖ» согласовал переход Хвичи, Калинская снялась с Australian Open. Главное к утру
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Французский «Пари Сен-Жермен» согласовал переход грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, российская теннисистка Анна Калинская снялась с Australian Open — 2025, нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин выбыл на длительное время из-за травмы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Стали известны условия личного контракта Кварацхелии в «ПСЖ».
  2. Анна Калинская снялась с матча с Кимберли Биррелл и покинула Australian Open — 2025.
  3. Стали известны подробности о восстановлении Валерия Ничушкина после травмы.
  4. СКА сравнял счёт на последней минуте матча с «Локомотивом», но уступил в овертайме.
  5. Карен Хачанов в трёх сетах обыграл Адриана Маннарино и прошёл во 2-й круг Australian Open.
  6. Екатерина Александрова проиграла Эмме Радукану на старте Australian Open — 2025.
  7. Дарья Касаткина обыграла Викторию Томову на старте Australian Open.
  8. Эрика Андреева вышла во второй круг Australian Open — 2025.
  9. «Ман Сити» согласовал с «Палмейрасом» переход 18-летнего защитника за € 40 млн — Романо.
  10. Роналду продлит контракт с «Аль-Насром» на один год и заработает € 200 млн — источник.
  11. Главный тренер «Вашингтона» объяснил изменения в звене Овечкина.
  12. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах договорился о переходе в новую команду — источник.

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