«ПСЖ» согласовал переход Хвичи, Калинская снялась с Australian Open. Главное к утру
Французский «Пари Сен-Жермен» согласовал переход грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, российская теннисистка Анна Калинская снялась с Australian Open — 2025, нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин выбыл на длительное время из-за травмы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Стали известны условия личного контракта Кварацхелии в «ПСЖ».
- Анна Калинская снялась с матча с Кимберли Биррелл и покинула Australian Open — 2025.
- Стали известны подробности о восстановлении Валерия Ничушкина после травмы.
- СКА сравнял счёт на последней минуте матча с «Локомотивом», но уступил в овертайме.
- Карен Хачанов в трёх сетах обыграл Адриана Маннарино и прошёл во 2-й круг Australian Open.
- Екатерина Александрова проиграла Эмме Радукану на старте Australian Open — 2025.
- Дарья Касаткина обыграла Викторию Томову на старте Australian Open.
- Эрика Андреева вышла во второй круг Australian Open — 2025.
- «Ман Сити» согласовал с «Палмейрасом» переход 18-летнего защитника за € 40 млн — Романо.
- Роналду продлит контракт с «Аль-Насром» на один год и заработает € 200 млн — источник.
- Главный тренер «Вашингтона» объяснил изменения в звене Овечкина.
- Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах договорился о переходе в новую команду — источник.
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