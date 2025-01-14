Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов высказался о шансах Захаряна побороться за место в составе «Реала Сосьедад»

Семшов высказался о шансах Захаряна побороться за место в составе «Реала Сосьедад»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о шансах полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна пробиться в состав бело-голубых после травмы.

«Матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» был унылым, и это радует в том плане, что Захарян может побороться за место в составе. У «Сосьедада», кроме японца Такефусы Кубо, решительно некого выделить. Со всеми остальными Захарян может конкурировать», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 21-летний Арсен Захарян пропустил первую половину сезона-2024/2025 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле. Матч с «Вильярреалом» (1:0) стал для него первым в Ла Лиге, когда он попал в заявку. Однако россиянин пока не появлялся на поле в официальных матчах.

Испания — Примера . 19-й тур
13 января 2025, понедельник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Кубо – 51'    
Материалы по теме
«Реал Сосьедад» с минимальным счётом обыграл «Вильярреал» в матче Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android