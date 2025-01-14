Семшов высказался о шансах Захаряна побороться за место в составе «Реала Сосьедад»

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о шансах полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна пробиться в состав бело-голубых после травмы.

«Матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» был унылым, и это радует в том плане, что Захарян может побороться за место в составе. У «Сосьедада», кроме японца Такефусы Кубо, решительно некого выделить. Со всеми остальными Захарян может конкурировать», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 21-летний Арсен Захарян пропустил первую половину сезона-2024/2025 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле. Матч с «Вильярреалом» (1:0) стал для него первым в Ла Лиге, когда он попал в заявку. Однако россиянин пока не появлялся на поле в официальных матчах.