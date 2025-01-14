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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах договорился о переходе в новую команду — источник

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах договорился о переходе в новую команду — источник
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Звёздный крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах решил покинуть английский гранд, сообщает член Федерации спортивных СМИ Саудовской Аравии Абдулхади.

По сведениям источника, Салах достиг соглашения о переходе в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии в качестве свободного агента. В посте со ссылкой на испанские источники Абдулхади написал буквально следующее: «Мохамед Салах заключил соглашение с представителями Саудовской Аравии на игру в Roshn League в следующем сезоне, но он пока не знает названия клуба».

Источник поясняет, что в ситуации, в которой Салах до сих пор не знает свой клуб, есть логика, так как государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) полностью владеет четырьмя клубами лиги — «Аль-Хилялем», «Аль-Иттихадом», «Аль-Насром» и «Аль-Ахли». И хотя это соглашение на первый взгляд можно истолковать как предварительное контрактное соглашение, то вполне возможно, что Салах договорился с правительством о том, чтобы играть в стране, но он пока не знает, за кого конкретно он будет играть, пока организация не примет окончательное решение.

В текущем сезоне на счету 32-летнего Салаха 18 голов и 13 ассистов в 19 матчах АПЛ. Ранее уже сообщалось, что Мохамед может перебраться в саудовскую лигу.

След Салаха и налог на гениальность

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