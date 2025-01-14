Есипов рассказал, куда пропал его партнёр по «Ротору» Нидергаус после скандала в Беларуси

Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов рассказал, куда пропал его партнёр по «Ротору» Владимир Нидергаус после скандала в Беларуси. Напомним, Нидергауса признали персоной нон грата в белорусском футболе. С 2021 года он работал спортивным директором солигорского «Шахтёра» в Беларуси. АБФФ обвинила функционера в участии в организации договорных матчей в чемпионате страны. Ранее стало известно, что «Шахтёр» лишили золотых медалей сезона 2022 года, которые перешли к БАТЭ.

«После «Ротора» Володя в Израиле Кубок взял, в Казахстане чемпионом становился — попробуй тоже выиграть. Сейчас в Германии живёт. Созваниваемся. У него всё хорошо: дети, внуки, занимается бизнесом, ездит на топ-матчи Лиги чемпионов. Так или иначе, остаётся в футболе», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.