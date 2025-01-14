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«Лацио» объявил о переходе Ибрахимовича из «Баварии»

«Лацио» объявил о переходе Ибрахимовича из «Баварии»
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19-летний полузащитник Арийон Ибрахимович перешёл из мюнхенской «Баварии» в итальянский «Лацио» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба римского клуба на своём официальном сайте.

Ибрахимович будет выступать за свой новый клуб по 27-м номером. Ранее в СМИ сообщалось, что опция выкупа составит € 8 млн.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги молодой футболист появился на поле только в одном матче, в котором не отметился результативными действиями. Также на его счету одна игра в рамках Кубка Германии и одна встреча в Лиге чемпионов, в которых полузащитник также не забил голов и не сделал результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Арийона в € 4 млн.

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