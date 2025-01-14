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Абаскаль допустил, что в будущем может возглавить «Зенит» или ЦСКА

Абаскаль допустил, что в будущем может возглавить «Зенит» или ЦСКА
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не исключил, что когда-либо будет работать в «Зените» или ЦСКА. Абаскаль покинул «Спартак» в апреле 2024-го.

— Вы допустили, что ещё поработаете в России. Можете себя представить в ЦСКА или «Зените»?
— Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь с одним клубом. Со «Спартаком», — приводит слова Абаскаля «Спорт-экспресс».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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