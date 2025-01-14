Есипов: наверное, Мостовой хочет сразу возглавить «Спартак». Может, стоит начать с низов

Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов высказался о потенциальной тренерской карьере ветерана «Спартака» Александра Мостового.

«Я слышал Сашины высказывания, что он хочет в «Спартак», а его даже на стажировку не взяли. Мостовой — один из величайших футболистов, с кем мне пришлось хотя бы немножко в сборной поиграть. Почему его не зовут — для меня тоже загадка. Но Саша всё равно остаётся публичной личностью: в хоккей, в падел играет. Он вроде бы и везде, а команды нет. Наверное, хочет сразу возглавить «Спартак». Может, стоило бы начать со Второй лиги, набить там шишки.

Я на днях слушал интервью нашего прославленного спартача Ловчева — он всё ругается, выступает, но говорит по справедливости. Он очень хорошие слова сказал: тренеры, которые чего-то добивались, начинали с детей, потом прошли вторую лигу, первую — было поступательное движение. Я и сам к этому прихожу, хотя детей не тренировал. До высшей лиги пока не добрался, но, надеюсь, это дело времени. Согласен с Ловчевым, что тренер на каждом этапе набивает шишки и через эти ошибки растёт. А сразу раз — и запрыгнуть в топ — я не знаю, кто способен. Может, если бы Саша стартовал со второй лиги, через год-два через первую попал бы в высшую. У него грандиозный опыт, он шикарный футболист — в стране таких единицы. Может, сам он не хочет с низов начинать — у него спросить лучше», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.