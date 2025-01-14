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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 21-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 21-го тура АПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 14 января, матчем «Брентфорд» — «Манчестер Сити» стартует 21-й тур английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей 21-го тура АПЛ сезона-2024/2025:

14 января, вторник:

22:30 мск. «Брентфорд» — «Манчестер Сити»;
22:30 мск. «Челси» — «Борнмут»;
22:30 мск. «Вест Хэм» — «Фулхэм»;
23:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль».

15 января, среда:

22:30 мск. «Эвертон» — «Астон Вилла»;
22:30 мск. «Лестер Сити» — «Кристал Пэлас»;
22:30 мск. «Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон»;
23:00 мск. «Арсенал» — «Тоттенхэм».

16 января, четверг:

22:30 мск. «Ипсвич Таун» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 46 очков. «Арсенал» занимает второе место. Команда Микеля Артеты набрала 40 очков за 20 матчей. На третьей строчке находится «Ноттингем Форест», набравший также 40 очков. В зоне вылета на данный момент идут «Ипсвич Таун» (16), «Лестер Сити» (14) и «Саутгемптон» (6).

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