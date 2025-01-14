Защитник «Динамо» Майсторович рассказал о своём восстановлении после операции

Сербский защитник московского «Динамо» Милан Майсторович рассказал о своём восстановлении после операции, которую ему сделали в конце 2024 года.

«Месяц после операции мне было тяжело. Каждый день работал в зале, но сейчас я чувствую себя хорошо. Каждому футболисту психологически тяжело, когда получает травму, но надо быть сильным головой, работать и идти дальше», — сказал Майсторович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сербский футболист выступает в составе «Динамо» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей и отметился одним голом. С сентября 2024 года Майсторович не играл за команду из-за травмы.