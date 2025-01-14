Мамаду Майга — о Мухине: у меня нет страха после «крестов», но у каждого свой менталитет

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга, восстановившийся от травмы крестообразных связок колена, отреагировал на слова футболиста ЦСКА Максима Мухина о страхе играть после аналогичной травмы.

«Страха играть после «крестов», как у Мухина из ЦСКА, у меня нет. Вы знаете меня как жёсткого игрока. Нужно понимать, что будут стычки — без этого нет футбола. Когда ты в хорошей форме, страха вообще не будет. Но у каждого свой менталитет. Я тот человек, который не сдаётся. Буду играть, других вариантов нет — только футбол», — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 29-летний малийский полузащитник Мамаду Майга, выступающий на позиции опорного хавбека, не выходил на поле из-за травмы колена с 14 апреля 2024 года.