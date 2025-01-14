Корнеев назвал слабое место в игре голкипера «Фиорентины» де Хеа

Бывший российский футболист Игорь Корнеев оценил игру вратаря «Фиорентины» Давида де Хеа в текущем сезоне.

«Во‑первых, он просто высокий, огромный. Во‑вторых, успешно играет на выходах и хорош на линии ворот. Его единственное слабое место — игра ногами. Хотя не то чтобы он в этом совсем плох. Просто в других моментах он сильнее. По его нынешней игре он заслужил быть первым номером в «Фиорентине», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

34-летний де Хеа в 18 матчах Серии А шесть раз сыграл «на ноль», пропустив в оставшихся встречах 17 мячей. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона, но может быть автоматически продлён со стороны «Фиорентины». Следующий матч команда Раффаэле Палладино проведёт 19 января, когда на домашнем поле встретится с «Торино» в рамках Серии А.