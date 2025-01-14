Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнеев назвал слабое место в игре голкипера «Фиорентины» де Хеа

Корнеев назвал слабое место в игре голкипера «Фиорентины» де Хеа
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Игорь Корнеев оценил игру вратаря «Фиорентины» Давида де Хеа в текущем сезоне.

«Во‑первых, он просто высокий, огромный. Во‑вторых, успешно играет на выходах и хорош на линии ворот. Его единственное слабое место — игра ногами. Хотя не то чтобы он в этом совсем плох. Просто в других моментах он сильнее. По его нынешней игре он заслужил быть первым номером в «Фиорентине», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

34-летний де Хеа в 18 матчах Серии А шесть раз сыграл «на ноль», пропустив в оставшихся встречах 17 мячей. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона, но может быть автоматически продлён со стороны «Фиорентины». Следующий матч команда Раффаэле Палладино проведёт 19 января, когда на домашнем поле встретится с «Торино» в рамках Серии А.

Материалы по теме
«Фиорентина» на выезде уступила последней команде лиги в 20-м туре Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android