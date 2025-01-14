Дэвид Мойес прокомментировал своё возвращение в «Эвертон» спустя 12 лет

Шотландский специалист Дэвид Мойес прокомментировал своё возвращение на пост главного тренера ливерпульского «Эвертона». Напомним, 61-летний специалист занимал должность главного тренера «ирисок» с 2002 по 2013 год.

«Это просто замечательно — вернуться. Я всегда думал, что, возможно, мне повезёт и я получу возможность вернуться. До этого я провёл здесь невероятное время, 11 лет, и это было просто замечательно.

Вероятно, я вернусь в совершенно другой «Эвертон», чем тот, который я покинул давным-давно. Было бы здорово, если бы мы смогли вернуть его в прежнее состояние. Все, кто работает в этом здании и бывал здесь раньше, прекрасно понимают, что мы имеем в виду: отличное настроение на тренировочной площадке, отличная сплочённость, будь то совместные прогулки или работа.

Надеюсь, я смогу вернуть всё это, но я знаю одно: я вернулся в клуб, который очень люблю, и хочу, чтобы он был успешным. Я хочу, чтобы клуб был успешным. Надеюсь, я вернусь со знаниями и опытом, которые смогу передать игрокам и всем вокруг, всем в клубе», — приводит слова Мойеса пресс-служба клуба на официальном сайте.