Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дэвид Мойес прокомментировал своё возвращение в «Эвертон» спустя 12 лет

Дэвид Мойес прокомментировал своё возвращение в «Эвертон» спустя 12 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Шотландский специалист Дэвид Мойес прокомментировал своё возвращение на пост главного тренера ливерпульского «Эвертона». Напомним, 61-летний специалист занимал должность главного тренера «ирисок» с 2002 по 2013 год.

«Это просто замечательно — вернуться. Я всегда думал, что, возможно, мне повезёт и я получу возможность вернуться. До этого я провёл здесь невероятное время, 11 лет, и это было просто замечательно.

Вероятно, я вернусь в совершенно другой «Эвертон», чем тот, который я покинул давным-давно. Было бы здорово, если бы мы смогли вернуть его в прежнее состояние. Все, кто работает в этом здании и бывал здесь раньше, прекрасно понимают, что мы имеем в виду: отличное настроение на тренировочной площадке, отличная сплочённость, будь то совместные прогулки или работа.

Надеюсь, я смогу вернуть всё это, но я знаю одно: я вернулся в клуб, который очень люблю, и хочу, чтобы он был успешным. Я хочу, чтобы клуб был успешным. Надеюсь, я вернусь со знаниями и опытом, которые смогу передать игрокам и всем вокруг, всем в клубе», — приводит слова Мойеса пресс-служба клуба на официальном сайте.

Материалы по теме
Официально
«Эвертон» объявил о возвращении в клуб тренера Дэвида Мойеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android