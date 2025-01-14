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Тренер «Челси» Мареска рассказал, чем его удивил Джейдон Санчо

Тренер «Челси» Мареска рассказал, чем его удивил Джейдон Санчо
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался об игре нападающего «синих» Джейдона Сачно в нынешнем сезоне. Напомним, форвард арендован у «Манчестер Юнайтед».

«Я очень удивлён Джейдоном. Я уже хорошо знаком с Джейдоном, поэтому знал, чего от него ожидать… но с точки зрения стабильности он был великолепен. Он очень хорошо играет на протяжении долгого времени», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне 24-летний Джейдон Санчо провёл 17 матчей за «Челси», в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал шесть голевых передач.

В начале своей карьеры Санчо находился в системе «Манчестер Сити», откуда в 2017 году перешёл в дортмундскую «Боруссию». В июле 2021 года англичанина приобрёл «Манчестер Юнайтед».

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