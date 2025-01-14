«Бавария» согласовала с Нкунку контракт, игрок хочет покинуть «Челси» в январе

Мюнхенская «Бавария» договорилась с полузащитником «Челси» Кристофером Нкунку о переходе, сам футболист хочет присоединиться к немецкому клубу в январе. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Кристофер перешёл в «Челси» летом 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Нкунку составляет € 50 млн.