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Экс-тренер «Севера» Есипов: в Заполярье должна быть команда — нельзя её бросать

Экс-тренер «Севера» Есипов: в Заполярье должна быть команда — нельзя её бросать
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Бывший футболист «Ротора» и сборной России, экс-наставник клуба «Север» Валерий Есипов высказался о футболе в Мурманске. Он считает, что местные команды заслуживают поддержки.

«Мы выиграли с «Севером» два Кубка Астории, в первенстве одно время шли наверху. Но опять финансы… А город мне очень понравился. Раньше думал: Заполярье, страшно. А оказалось — очень комфортно. И лететь недалеко: до Питера полтора часа, до Москвы — два. Белые ночи — красота. Зимой — да, холодно, но мы в это время в Петербурге базировались. И руководство всегда шло навстречу. Нет, у меня о «Севере» остались только самые тёплые воспоминания. Сейчас за ними смотрю, переживаю. КФК выигрывают-выигрывают, но даже во Вторую лигу никак не могут зайти. Хотел бы пожелать, чтобы руководство области обратило внимание на футбол. Там богатый регион, и не такие большие деньги нужны, чтобы содержать клуб во Второй лиге. В Заполярье должна быть команда, как всегда там была. Нельзя её бросать», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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