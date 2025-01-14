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Сергей Чепчугов: Помазун вырос в большого вратаря — не надо отчаиваться и унывать

Сергей Чепчугов: Помазун вырос в большого вратаря — не надо отчаиваться и унывать
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Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на новость о том, что голкипер Илья Помазун не попал в состав армейцев на первый зимний учебно-тренировочный сбор и, вероятно, покинет клуб.

«В последние годы Илья Помазун вырос в большого вратаря российского футбола. И спрос на него есть. Не надо отчаиваться и унывать, а двигаться вперёд к своей мечте, доказать критикам. Удачи, дорогой Илья!» — сказал Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 28-летний футболист был отстранён от команды в первой части нынешнего сезона. Агент вратаря Алексей Сафонов объяснял, что игрок был отстранён из-за высказывания, в котором он допустил свой переход в московский «Спартак».

Помазун является воспитанником красно-синих. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 1,2 млн.

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