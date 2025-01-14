«Зенит» объявил состав на первый зимний сбор

Санкт-петербургский «Зенит» в своём телеграм-канале опубликовал состав на зимние учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в Катаре.

Фото: ФК «Зенит»

Отмечается, что Педро, находящийся в расположении молодёжной сборной Бразилии, присоединится к сине-бело-голубым позднее — нападающий вошёл в число футболистов, приглашённых для участия в чемпионате Южной Америки U20.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Напомним, предыдущие шесть сезонов чемпионом России неизменно становился санкт-петербургский «Зенит».