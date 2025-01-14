Есипов: Ялту и Севастополь взяли в ФНЛ-2 России по политическим или финансовым причинам

Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов высказался о работе в крымском «Кызылташе» в 2023 году.

«Что меня подкупило — это перспектива выхода во Вторую лигу России. И спонсор у клуба шикарный — завод «Крымсода». Зарплату платили день в день. Для Крыма — довольно-таки неплохие деньги. Мы взяли хороших футболистов, команда сложилась. Тот чемпионат, наверное, был сильнейшим под эгидой Крымского футбольного союза.

Изначально разговор был такой: три первых призёра идут во Вторую российскую лигу. В турнире участвовали монстры крымского футбола — «Таврия» (Симферополь) и «Севастополь». Плюс «Рубин» (Ялта), «Океан» (Керчь). «Алустон», как и «Кызылташ», собирал команду под задачу выхода. Была ещё «Крымтеплица» — команда с фантастическими условиями, стадионом, базой, традициями. Они в своё время играли в первой украинской лиге. Короче, почти все клубы — с задачами. А мы в первом круге обыграли и «Таврию», и «Севастополь», и «Рубин», и Керчь.

Но после первого круга во Вторую лигу перевели Ялту с третьего места и Севастополь — с четвёртого. Не знаю, возможно, сказались политические или финансовые факторы. В любом случае сезон был фантастический. И руководство делало всё возможное, чтобы клуб процветал. Когда стало ясно, что больше никто никуда не выходит, группа футболистов уехала, рисунок игры поменялся. Но тот гандикап очков, который у нас был, позволил не напрягаясь остаться на втором месте. После двух первых поездок в Крым я думал, что больше никогда улыбаться не буду. В Феодосии был беспредел, в Ялте — не всё получилось, но в Бахчисарае мне очень понравилось работать. Мы по сей день на связи с руководством и ребятами. Это единственный клуб в Крыму, который я покидал с сожалением», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.