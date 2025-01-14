Семшов: «Монца» должна была побеждать «Фиорентину»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказался по итогам матча 20-го тура итальянской Серии А между «Монцей» и «Фиорентиной».

«Фиорентина» сейчас далеко не в лучшем состоянии. На сегодняшний день у них пять матчей без побед в Серии А, из них четыре поражения. Наверное, такого соперника «Монца» должна была побеждать. Когда, если не сейчас?» — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

«Фиорентина» по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч команда Раффаэле Палладино проведёт 19 января, когда на домашнем поле встретится с «Торино» в рамках Серии А. «Монца» располагается на последнем, 20-м месте. У команды 13 набранных очков по результатам 20 сыгранных матчей.