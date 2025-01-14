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Семшов: «Монца» должна была побеждать «Фиорентину»

Семшов: «Монца» должна была побеждать «Фиорентину»
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Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказался по итогам матча 20-го тура итальянской Серии А между «Монцей» и «Фиорентиной».

Италия — Серия А . 20-й тур
13 января 2025, понедельник. 22:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Чиурриа – 44'     2:0 Мальдини – 63'     2:1 Бельтран – 74'    

«Фиорентина» сейчас далеко не в лучшем состоянии. На сегодняшний день у них пять матчей без побед в Серии А, из них четыре поражения. Наверное, такого соперника «Монца» должна была побеждать. Когда, если не сейчас?» — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

«Фиорентина» по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч команда Раффаэле Палладино проведёт 19 января, когда на домашнем поле встретится с «Торино» в рамках Серии А. «Монца» располагается на последнем, 20-м месте. У команды 13 набранных очков по результатам 20 сыгранных матчей.

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