Вендел и Клаудиньо включены в состав «Зенита» на сборы, несмотря на слухи об уходе

Бразильские полузащитники санкт-петербургского «Зенита» Вендел и Клаудиньо попали в состав сине-бело-голубых на первый зимний учебно-тренировочный сбор. Ранее в СМИ появились слухи о возможном уходе обоих футболистов.

Также в список футболистов, отправляющихся на сбор в Катар, есть бразильский центральный защитник Родригао, про которого также ходили слухи об уходе.

Ранее сообщалось, что Венделом интересовались «Сан-Паулу», «Ботафого», «Палмейрас», а «Фламенго» планировал предложить € 20 млн за Клаудиньо. Также в СМИ говорилось, что Родригао может покинуть «Зенит» зимой из-за возвращения Ваньи Дркушича из аренды.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).