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«Урал» объявил об уходе Алексея Ионова

«Урал» объявил об уходе Алексея Ионова
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Екатеринбургский «Урал» объявил об уходе нападающего Алексея Ионова. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

«Благодарим Алексея за добросовестное отношение к работе и к клубу, за полную самоотдачу на поле. Желаем дальнейших успехов!» — написала пресс-служба екатеринбургского клуба.

Напомним, Алексей Ионов выступал за «Урал» с прошлой зимы. На его счету 37 матчей и 5 голов. Футболисту 35 лет. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 400 тыс. В ходе своей карьеры Алексей Ионов выступал за «Ростов», «Краснодар», «Динамо», ПФК ЦСКА и ряд других российских клубов.

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