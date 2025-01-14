Майга: Койта будет играть на топ-уровне, все помнят его в ЛЧ с Холандом и Собослаи

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о нападающем московского ЦСКА Секу Койта. Мана и Койта — малийцы.

«Общались с Койта два раза, особенно когда ЦСКА играл матч Кубка в Нижнем. Сейчас у него идёт адаптация, нужно время. Секу надо работать, в том числе прогрессировать в изучении русского языка. На поле игрок должен общаться с партнёрами — это очень важно. Но я вообще не сомневаюсь, что Койта будет забивать. Он очень хороший футболист, все видели его игру в Лиге чемпионов с Холандом и Собослаи. У Секу были травмы менисков и «кресты» — после этого тоже тяжело. Когда Койта наберёт кондиции и адаптируется, то будет играть на топ-уровне», — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.