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Есипов: подход Карпина в «Ростове» импонирует, до санкций команда боролась за медали!

Есипов: подход Карпина в «Ростове» импонирует, до санкций команда боролась за медали!
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Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов поделился мнением о чемпионате России по футболу.

«Раньше в каждой команде были скоростные футболисты. Они и сейчас есть. Но тогда были умнейшие футболисты: Илюша Цымбаларь, Андрюша Пятницкий, Игорь Добровольский, Игорь Ледяхов — вся сборная такая была! В «Краснодаре» сегодня Сперцян такой, в «Динамо» — Тюкавин. В «Локомотиве» есть группа интересных ребят. Подход Карпина в «Ростове» мне импонирует. У него нет супердорогих футболистов — зато молодые растут. И команда до санкций боролась за медали! А посмотрите, как играет Махачкала: без звёзд, но выстроенная игра, все знают, куда бежать и что делать, все терпят. «Акрон» тоже неплох, а Дзюба снова «Зениту» забил победный. Чемпионат у нас своеобразный, и то, что многие выстреливают, — очень хорошо», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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