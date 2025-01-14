Экс-тренер «Спартака» Абаскаль: говорить о Мостовом не хочу

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на критику со стороны экс-игрока красно-белых Александра Мостового. Абаскаль покинул «Спартак» в апреле 2024-го.

— Мне нравится конкуренция, нравится давление — благодаря этому я становлюсь лучше.

— «Спартак» — особый клуб в этом плане. Тренеров постоянно критикуют журналисты, эксперты. Александр Мостовой вас до сих пор вспоминает!

— Мостового я помню. Знаю, что он был хорошим футболистом. Но говорить о нём не хочу. Он это делает, а я не буду, — приводит слова Абаскаля «Спорт-экспресс».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».