«Торпедо» объявило о возвращении Кузьмичёва в «Локомотив»

24-летний центральный защитник Иван Кузьмичёв покинул московское «Торпедо» в связи с завершением срока действия арендного соглашения и вернулся в расположение «Локомотива».

«Желаем успехов в дальнейшей игровой карьере!» — говорится в заявлении на официальном сайте автозаводцев.

Иван выступал за чёрно-белых с февраля 2024 года. За это время футболист провёл в составе «Торпедо» девять матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 45 очков.