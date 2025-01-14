Есипов: «Салют» играет в Старом Осколе, «Авангард» — в Орле. Надеюсь, скоро все вернутся

Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов высказался о вынужденном переезде клубов из Белгородской области по причине политической напряжённости.

— «Салют» играет в Старом Осколе. Такая же ситуация в Курске: «Авангард» в Орле принимает соперников. Практически по всей приграничной зоне похожая картина. У нас тут рядом Шебекино — шикарнейший, красивейший город с хорошей детской школой. Ребята оттуда живут сейчас кто где: Тула, Воронеж. Надеюсь, что скоро всё это закончится и все вернутся назад, в родные пенаты.

— Надежды не теряете?

— 100 процентов так и будет. Без сомнения, — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.