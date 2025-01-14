Игрок «Зенита» Вендел прошёл медосмотр перед подготовкой к весенней части сезона

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что полузащитник команды Вендел прошёл медосмотр в Санкт-Петербурге перед подготовкой к весенней части нынешнего сезона.

«Вендел уже прошёл медосмотр в Петербурге», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Венделом интересовались «Сан-Паулу», «Ботафого» и «Палмейрас». По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».