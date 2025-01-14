Дэвид Мойес рассказал о своих планах после возвращения в «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес, вновь возглавивший команду из Ливерпуля, высказался о своих планах в клубе. Напомним, 61-летний специалист занимал должность главного тренера «ирисок» с 2002 по 2013 год.

«У нас могут быть все самые замысловатые планы, какие только захотим, но, будем честны, мы, вероятно, пока не в состоянии это сделать. Но нам нужно посмотреть, что будет происходить в будущем. Я здесь, и я постараюсь исправить как можно больше вещей. Первое, что я должен попытаться исправить, — это добиться результатов, чтобы быть уверенным, что мы поедем на наш новый стадион как команда Премьер-лиги.

Мы надеемся, что увидим более ясное голубое небо вдалеке, и мы все должны собраться вместе и устремиться к нему. Я не говорю, что всё будет гладко, — игроки «Эвертона» привыкли к этому за последние два-три года. Но я искренне чувствую, что впереди нас ждёт что-то лучшее, и нам нужно смотреть вперёд и надеяться, что мы сможем спланировать лучшее будущее.

Я знаю болельщиков, знаю, чего они хотят. Мы должны провести этот сезон правильно, но нам нужно снова начать бросать вызов. Я действительно горжусь позициями в лиге, которые мы занимали здесь, и командами, с которыми мы финишировали выше. Мы регулярно бросали вызов Европе. Было бы здорово, если бы мы снова говорили в таких терминах, но мы не можем говорить так, пока не поднимемся, не отряхнёмся и не станем более конкурентоспособными.

На данный момент мой план состоит в том, чтобы просто постараться одержать победы, чтобы убедиться, прежде всего, что мы являемся командой Премьер-лиги», — приводит слова Мойеса пресс-служба клуба на официальном сайте.