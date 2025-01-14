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Бакари Санья сыграет в российской Медиалиге. Также идут переговоры с Зеедорфом

Бакари Санья сыграет в российской Медиалиге. Также идут переговоры с Зеедорфом
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Легендарный экс-футболист лондонского «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции Бакари Санья сыграет за российскую медиафутбольную команду Fight Nights. Он проведёт за медиаклуб один матч в Суперкубке МФЛ, который состоится в Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба бойцовской медиакоманды в соцсетях.

Ранее также стало известно, что Fight Nights пытается договориться с бывшим игроком сборной Нидерландов и «Милана» Кларенсом Зеедорфом.

Напомним, Бакари Санья в разные годы выступал за английские клубы «Арсенал» и «Манчестер Сити», а также французский «Осер» и канадский «Монреаль». На его счету 65 игр за сборную Франции.

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