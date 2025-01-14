Защитник «Динамо» Скопинцев: чтобы 2025 год был крутым, мы должны завоевать трофей

Крайний защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев подвёл личные итоги прошедшего года, а также рассказал, что должно случиться, чтобы 2025-й был крутым годом.

«2024 год получился хорошим для меня. И по спортивной составляющей удовлетворительный, и в жизненном плане хороший. Чтобы я сказал, что 2025 год был крутым, со спортивной точки зрения — должны завоевать трофей. А в личном плане всё отлично, я совершенствуюсь. Главное, чтобы все были здоровы и счастливы», — сказал Скопинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место.