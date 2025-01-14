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Лапорта рассказал, как «Барселоне» удалось зарегистрировать Ольмо и Виктора

Лапорта рассказал, как «Барселоне» удалось зарегистрировать Ольмо и Виктора
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как клубу удалось зарегистрировать футболистов Даниэля Ольмо и Пау Виктора.

«Мы вернулись к правилу 1:1, что позволяет нам подписывать игроков и зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Это подтверждает силу «Барселоны» и опровергает апокалиптические прогнозы», — сказал Лапорта на пресс-конференции.

В среду, 8 января, стало известно, что Высший совет по спорту Испании (CSD) разрешил временно внести Даниэля Ольмо и Пау Виктора в заявку Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании, несмотря на отказ Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации.

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