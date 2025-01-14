Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Есипов: руководитель клуба в Феодосии считал футболистов рабами

Валерий Есипов: руководитель клуба в Феодосии считал футболистов рабами
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов рассказал о работе в крымском футбольном клубе «Кафа».

«Может, стоило мне после Волгограда дома посидеть, не спешить. А тут звонит друг: «Не хочешь в Феодосию съездить? Нужно команду в высшей крымской лиге удержать». Мне это показалось заманчивым — что-то совершенно новое. Поехал.

Феодосия — хороший город, чтобы отдыхать, загорать. А там решили футболом заняться. Ребята были неплохие — некоторых я потом встречал и в Первой лиге России. Но руководитель «Кафы» считал футболистов рабами.

Как-то выдал уникальную фразу: «Я вас кормлю, вы здесь купаетесь, загораете, тренируетесь». Человек был убеждён, что футболисты должны за еду играть. Я за три месяца один раз получил зарплату, парни — где-то так же. Но я им сказал: раз приехали — нужно решить задачу. И мы в переходных матчах обыграли «Черноморец» Пятибратова, который сейчас в «Факеле». Остались в «вышке», но после этого я развернулся и уехал. Сказал, ноги моей там больше не будет», — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Ну упадёт беспилотник — что поделаешь?» Как легенде «Ротора» живётся в Белгороде
Эксклюзив
«Ну упадёт беспилотник — что поделаешь?» Как легенде «Ротора» живётся в Белгороде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android