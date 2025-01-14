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Есипов: в Тамбове тоже хотели видеть «Спартак», «Зенит», ЦСКА, а людей лишили праздника

Есипов: в Тамбове тоже хотели видеть «Спартак», «Зенит», ЦСКА, а людей лишили праздника
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Бывший футболист «Ротора» и сборной России Валерий Есипов высказался о развале «Тамбова», в котором в своё время работал.

— Развал «Тамбова» для вас боль?
— Конечно. Всех нюансов не знаю, так как уже не был в команде. Самая большая проблема — отсутствие стадиона, который соответствовал бы требованиям Премьер-Лиги. В Первой лиге команду поддерживали, а кто на тебя пойдёт в чужом городе? Думаю, морально ребятам было тяжело разрываться между Тамбовом и Саранском и играть на пустом стадионе. А каково болельщикам? Представьте, они всю жизнь ходили на команду, а она взяла и уехала из города! Люди тоже хотели видеть «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», а их этого праздника лишили. И команда в конце концов тоже сломалась, — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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