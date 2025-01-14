Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не мы решили». Глава «Урала» Иванов прокомментировал расторжение контракта с Ионовым

«Это не мы решили». Глава «Урала» Иванов прокомментировал расторжение контракта с Ионовым
Аудио-версия:
Комментарии

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал расторжение контракта по обоюдному согласию с нападающим Алексеем Ионовым.

«Это не мы решили. Это решение не клуба, а самого Алексея. У него ребёнок сейчас ходит в школу, ему нужно больше находиться с семьёй. Ионов уже не молодой парень.

У нас никаких претензий к нему нет. Мы остались с ним в очень хороших отношениях. Всегда рады его видеть и всегда придём на помощь. Думаю, и он с нами расстался в таких отношениях. В данном случае это решение футболиста», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, Алексей Ионов выступал за «Урал» с прошлой зимы. На его счету 37 матчей и 5 голов. Футболисту 35 лет. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 400 тыс. В ходе своей карьеры Алексей Ионов выступал за «Ростов», «Краснодар», «Динамо», ПФК ЦСКА и ряд других российских клубов.

Материалы по теме
Официально
«Урал» объявил об уходе Алексея Ионова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android