«Это не мы решили». Глава «Урала» Иванов прокомментировал расторжение контракта с Ионовым

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал расторжение контракта по обоюдному согласию с нападающим Алексеем Ионовым.

«Это не мы решили. Это решение не клуба, а самого Алексея. У него ребёнок сейчас ходит в школу, ему нужно больше находиться с семьёй. Ионов уже не молодой парень.

У нас никаких претензий к нему нет. Мы остались с ним в очень хороших отношениях. Всегда рады его видеть и всегда придём на помощь. Думаю, и он с нами расстался в таких отношениях. В данном случае это решение футболиста», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, Алексей Ионов выступал за «Урал» с прошлой зимы. На его счету 37 матчей и 5 голов. Футболисту 35 лет. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 400 тыс. В ходе своей карьеры Алексей Ионов выступал за «Ростов», «Краснодар», «Динамо», ПФК ЦСКА и ряд других российских клубов.