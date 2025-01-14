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Алексей Ионов объявил о завершении карьеры

Алексей Ионов объявил о завершении карьеры
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Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, московского «Динамо», «Ростова», «Урала» и сборной России Алексей Ионов объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

«Я хочу поблагодарить «Урал» за опыт и проведённое время в команде. На этом пути познакомился с замечательными людьми, особая благодарность Григорию Иванову. Он любит футбол и всеми силами помогает команде. Желаю им побыстрее выполнить задачу и вернуться в РПЛ. Что касается меня, у меня было время подумать в течение двух недель, когда был в отпуске. Поехал потренироваться к Игорю Денисову. Он вдохновил меня своей энергией и работой. В феврале буду поступать и двигаться в этом направлении. Футбольная карьера завершена? В голове планы пока такие, идти работать. Я получаю максимальное удовольствие от этого», — приводит слова Ионова Metaratings.

Напомним, Алексей Ионов выступал за «Урал» с прошлой зимы. На его счету 37 матчей и 5 голов. Футболисту 35 лет. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 400 тыс. В ходе своей карьеры Алексей Ионов выступал за «Ростов», «Краснодар», «Динамо», ПФК ЦСКА и ряд других российских клубов.

По итогам осенней части сезона «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги — в зоне стыковых матчей за повышение в классе. На счету екатеринбуржцев 37 очков в 21 игре. В следующем матче Первой лиги оранжево-чёрные сыграют с «Ротором» на выезде. Встреча состоится 1 марта 2025 года.

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